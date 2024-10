Stadio Maradona: sempre sold out, numeri impressionanti per il Napoli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) numeri da record al Maradona: Napoli sempre sostenuto dai suoi tifosi numeri impressionanti per lo Stadio Diego Armando Maradona, sempre esaurito in questa stagione che vede il Napoli guidato da Antonio Conte nella “ricostruzione” della squadra. Anche contro Lecce e Atalanta, lo Stadio si conferma una vera e propria fortezza, con il pubblico che continua a rispondere presente a ogni sfida casalinga degli azzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le cifre parlano chiaro: il Maradona è destinato a ospitare due sold out anche per le prossime partite casalinghe, confermando il trend registrato già in tutte le gare disputate fino a questo momento. Contro il Como, ultimo match prima della trasferta a Empoli, sugli spalti c’erano 52.500 spettatori, un dato che ha sfiorato il tutto esaurito, se non fosse stato per il settore ospiti rimasto parzialmente vuoto. Napolipiu.com - Stadio Maradona: sempre sold out, numeri impressionanti per il Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024)da record alsostenuto dai suoi tifosiper loDiego Armandoesaurito in questa stagione che vede ilguidato da Antonio Conte nella “ricostruzione” della squadra. Anche contro Lecce e Atalanta, losi conferma una vera e propria fortezza, con il pubblico che continua a rispondere presente a ogni sfida casalinga degli azzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le cifre parlano chiaro: ilè destinato a ospitare dueout anche per le prossime partite casalinghe, confermando il trend registrato già in tutte le gare disputate fino a questo momento. Contro il Como, ultimo match prima della trasferta a Empoli, sugli spalti c’erano 52.500 spettatori, un dato che ha sfiorato il tutto esaurito, se non fosse stato per il settore ospiti rimasto parzialmente vuoto.

