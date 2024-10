Sofia contro Alfred: “Un falso manipolatore, ecco cosa mi ha fatto e cosa ha scritto ad Anna” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anna e Alfred sono usciti da Temptation Island da separati dopo che lui all’interno del villaggio ha avviato una relazione con la tentatrice Sofia. Anna scopre le corna in diretta tv: il fidanzato Alfred esce con Sofia https://t.co/k11XAZi4HO #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 2, 2024 Quel che però sembrava una connessione fortissima (la famosa black connection con tanto di big bamboo) si è rivelata essere un flop. Alfred, infatti, si è presentato da Filippo Bisciglia da solo sostenendo di essere tornato single. A fornire una versione più dettagliata della storia è stata Sofia, la tentatrice con cui aveva lasciato Temptation Island, che l’ha accusato apertamente di essere un bugiardo manipolatore. Sofia ha raccontato che Alfred, dopo avergli detto che era la donna della sua vita, l’ha lasciata via messaggio. Biccy.it - Sofia contro Alfred: “Un falso manipolatore, ecco cosa mi ha fatto e cosa ha scritto ad Anna” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono usciti da Temptation Island da separati dopo che lui all’interno del villaggio ha avviato una relazione con la tentatricescopre le corna in diretta tv: il fidanzatoesce conhttps://t.co/k11XAZi4HO #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 2, 2024 Quel che però sembrava una connessione fortissima (la famosa black connection con tanto di big bamboo) si è rivelata essere un flop., infatti, si è presentato da Filippo Bisciglia da solo sostenendo di essere tornato single. A fornire una versione più dettagliata della storia è stata, la tentatrice con cui aveva lasciato Temptation Island, che l’ha accusato apertamente di essere un bugiardoha raccontato che, dopo avergli detto che era la donna della sua vita, l’ha lasciata via messaggio.

Temptation Island - Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Parla la tentatrice Sofia Costantini - In queste ore, la tentatrice Sofia, in compagnia di un suo amico, ha postato un video su TikTok che sembra smentire il ritorno di fiamma della coppia. Sta di fatto che in queste ore si parla del ritorno di fiamma tra Anna e Alfred. Un’affermazione che sembra allontanare le voci del ritorno di fiamma della coppia e che di conseguenza andrebbe a confermare la frequentazione in corso tra Sofia e ... (Anticipazionitv.it)

Alfred Ekhator e Anna Acciardi : la storia d’amore finita a Temptation Island e le frecciatine social di Sofia Costantini - . Tra le coppie più discusse di Temptation Island, spicca quella formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi. I due, fidanzati da un anno e nove mesi, hanno partecipato al reality su iniziativa di Anna, che aveva scoperto un tradimento da parte di Alfred. it. il video di presentazione, Anna ha. (Dailynews24.it)

Temptation Island 12 - Sofia Costantini lancia una nuova frecciatina ad Anna Acciardi : “Sorry se Alfred…” - Nel frattempo, però, ha pubblicato diversi contenuti social tramite i quali ha lanciato delle ‘frecciatine’ ad Anna. La concorrente ha così chiesto il falò anticipato e, nel corso della quinta puntata del reality, ha dichiarato di voler lasciare Alfred. Tuttavia la ragazza era ancora molto innamorata di Alfred (“nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo“, ha ... (Isaechia.it)