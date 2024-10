Ilgiorno.it - Settanta nomi, legami, alibi: l’indagine va avanti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) GARZENO (Como) Una settantina di persone passate in rassegna, esclusioni progressive e concentriche di potenziali sospettati, riscontri genetici inviati dai Ris di Parma ogni giorno nelle ultime due settimane. Fino ad avere un elenco di pochinativi e una compatibilità altissima con una traccia ematica trovata sul coltello utilizzato per uccidere Candido Montini il 24 settembre scorso. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Como, in collaborazione con i reparti specialistici come Ris e Ros e con la stazione di Dongo, hanno proceduto seguendo questo schema. Sono stati acquisiti tutti idi soggetti che, peri motivi più svariati, potevano aver avuto a che fare con Montini. Per motivi di conoscenza, vicinanza o parentela, perché si erano lasciati alle spalle screzi avuti con lui o motivi di disaccordo, perché erano a conoscenza dei ricavi della sua attività.