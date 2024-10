Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "L’Atletico Ascoli si farà trovare pronto"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si torna in campo per cancellare il ko di Fossombrone. Questo pomeriggio alle 15 al campo Don Mauro Bartolini di Monticelli,affronterà il Roma City. L’amarezza per la seconda sconfitta stagionale dopo quella subita su calcio di rigore nel derby contro la Fermana, dovrà subito lasciare spazio alla voglia di riscatto. Ora sarà importante provare a conquistare anche il primo successo tra le mura amiche dopo i pareggi contro Sambenedettese e L’Aquila e proprio il ko con i ‘canarini’. Nella sfida di oggi contro il Roma City mister Simonetornerà ad avere a disposizione il capitano D’Alessandro che ha scontato la squalifica. Stanno meglio Maio e Nonni, mentre il bomber Jonathan Ciabuschi ieri ha provato e solo oggi si deciderà se portarlo in panchina o dargli tempo di recuperare dalla piccola contrattura accusata alla vigilia della trasferta di Fossombrone.