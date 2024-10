Lanazione.it - Schlein (Pd): "Ci riprenderemo l’Umbria. Puntiamo su casa e sanità"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Roberto Borgioni PERUGIA L’abbraccio tra donne è sulle scalette della mensa universitaria di Perugia, in via Pascoli, all’ora di pranzo tra gli sguardi stupiti di centinaia di studenti che erano lì soltanto per mangiare. La segretaria del Pd Ellye la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi tengono stretta Stefania Proietti, già sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, ora candidata del Campo largo per conquistare la Regione e spodestare, il 17 e il 18 novembre, il centrodestra guidato dall’attuale governatrice Donatella Tesei. Segretaria, perché questa giornata in Umbria? "Perché vogliamo riprendere la guida di questa terra e perché è un piacere e un onore sostenere Stefania Proietti. È la persona giusta, sa ascoltare, conosce le esigenze del territorio e parla alle persone. Sta girando comune per comune, così si mettono le basi per governare.