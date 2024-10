Riecco il Teatro No’hma: "Apriamo con le Emozioni firmate da Lucio Battisti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) R Mingoia "Qual è la mia canzone preferita di Lucio Battisti? “Emozioni“". Una parola, Emozioni, che è anche l’obiettivo primario del “No’hma. Spazio Teatro Teresa Pomodoro“, fondato da Livia Pomodoro (nella foto grande) , giurista, ex magistrata ed ex presidente del Tribunale di Milano, pronta a inaugurare la nuova stagione del Teatro di via Orcagna con un concerto, in programma stasera, dedicato proprio alle canzoni e alla musica di Battisti. Presidente Pomodoro, la stagione del No’hma si apre con “Pensieri e Parole“, una rivisitazione in chiave jazz e non solo dei grandi successi di Battisti. Idea originale "Sono felice e fiera di inaugurare la stagione con questi sei grandi artisti: Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio di Castri e Mattia Barbieri. Ilgiorno.it - Riecco il Teatro No’hma: "Apriamo con le Emozioni firmate da Lucio Battisti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) R Mingoia "Qual è la mia canzone preferita di? ““". Una parola,, che è anche l’obiettivo primario del “. SpazioTeresa Pomodoro“, fondato da Livia Pomodoro (nella foto grande) , giurista, ex magistrata ed ex presidente del Tribunale di Milano, pronta a inaugurare la nuova stagione deldi via Orcagna con un concerto, in programma stasera, dedicato proprio alle canzoni e alla musica di. Presidente Pomodoro, la stagione delsi apre con “Pensieri e Parole“, una rivisitazione in chiave jazz e non solo dei grandi successi di. Idea originale "Sono felice e fiera di inaugurare la stagione con questi sei grandi artisti: Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio di Castri e Mattia Barbieri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al teatro Walter Chiari Il Chorus Fantasy porta sul palco "Emozioni dal musical" - Ritornano i live del coro ravennate Chorus Fantasy che sabato 19 ottobre alle 21 sarà al Teatro Walter Chiari di Cervia con “Emozioni dal musical”, sotto la direzione di Annalisa Gardella. Chorus Fantasy è un coro polifonico, con solisti, il cui repertorio spazia dal mondo del musical a quello... (Ravennatoday.it)

Diodato incanta Roma - un’esplosione di emozioni tra musica e teatro - Ad aprire lo spettacolo ‘Un atto di rivoluzione’, il nuovo singolo che, come un manifesto, ha introdotto il filo conduttore della serata: l’importanza delle emozioni. Il tour teatrale di Diodato prosegue a: Napoli (11 ottobre – Teatro Augusteo), Civitanova Marche (18 ottobre – MC, Teatro Rossini), Pescara (19 ottobre – Teatro Massimo), Assisi (20 ottobre – PG, Teatro Lyrick), Palermo (23 ... (Dailyshowmagazine.com)

Il Teatro e le emozioni come protoscienza - Questi neuroni si attivavano sia quando l’animale eseguiva semplici atti motori per uno scopo, sia quando vedeva un altro individuo (uomo o scimmia) […] The post Il Teatro e le emozioni come protoscienza appeared first on L'Identità. . IL TEATRO COME PROTOSCIENZA – All’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, l’equipe del professor Giacomo Rizzolatti dell’Università di Parma scopriva una classe ... (Lidentita.it)