Razzismo in polizia e politica il Consiglio d' Europa accusa l' Italia | ira del governo

(Adnkronos) - Forze dell'ordine accusate di fare "racial profiling" durante fermi e controlli e dibattito pubblico ormai "sempre più xenofobo", con discorsi politici che hanno avrebbero assunto toni "fortemente divisivi e antagonistici" soprattutto nei confronti di migranti, rom e comunità Lgbt. E' questa l'accusa all'Italia contenuta nel rapporto della commissione contro il Razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (Ecri) che ha scatenato l'ira del governo e determinato l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel report dell'organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo, il dito è puntato sulle autorità che durante i controlli 'profilerebbero razzialmente', ossia in base all'origine etnica, in particolare "la comunità Rom" e le "persone di origine africana".

