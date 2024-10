Quotidiano.net - Quanto incide la sicurezza psicologica

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quando ci riferiamo allasul lavoro il primo pensiero, di tutti o quasi, va a quella fisica, all’incolumità della persona. E probabilmente è giusto così, ma è bene sapere che esistono anche altre forme diverse di, in primis quellache, anche a detta di recenti studi, ci rende migliori e più produttivi. Ad esempio una ricerca condotta dal Boston Consulting Group (Bcg) “Psychological Safety Levels the Playing Field for Employees”, su circa 28.000 dipendenti in 16 paesi, tra cui l’Italia, ha rivelato che nei lavoratori italiani impiegati in ambientimente sicuri, la tendenza alle dimissioni si riduce di 2.7 volte in un anno. Al contrario il 6,9% delle persone che vive bassi contesti dilavorativa tende a lasciare il lavoro entro 12 mesi.