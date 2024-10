Lanazione.it - Prosegue il piano del Comune per rendere più sicuri gli attraversamenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - L'amministrazione comunale di Pisala programmazione di interventi, coordinati e realizzati da Pisamo, per aumentare la sicurezza dei pedoni e prevenire il rischio di incidenti stradali. Continua la realizzazione di nuovisemaforici a chiamata, tecnologici e più, dotati di ausili di protezione e sicurezza per persone ipovedenti e ipoudenti. In particolar modo gli ultimi tre interventi in ordine di tempo riguardano zone della città in concomitanza di scuole.