Pronostici del Giorno: La Nostra Selezione per Singola e Raddoppio di mercoledì 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi vi proponiamo i nostri Pronostici per le scommesse "Singola" e "Raddoppio", con una Selezione dei migliori eventi tra le partite in programma nella giornata del 23 ottobre 2024. Di seguito, i dettagli e le percentuali di stake consigliate per sfruttare al meglio queste opportunità. Scommessa Singola Stake consigliato: 4%La Singola di oggi punta su una partita di Europa League tra Braga e Bodo Glimt. Il nostro pronostico favorisce la squadra di casa, il Braga, con una quota interessante per la vittoria. Data Partita Pronostico Quota 23/10/2024 16:30 Braga vs Bodo Glimt 1 1.80 Raddoppio del Giorno Stake consigliato: 5%Il Raddoppio di oggi si concentra su due partite di Champions League.

