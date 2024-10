Screenworld.it - Prince of Persia: The Lost Crown, a causa del flop il team sembra sia stato chiuso e il sequel cancellato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo il giornalista francese Gautoz, lo studio francese Ubisoft Montpellier, noto per aver sviluppatoof: The, si sarebbe sciolto in seguito alle scarse vendite del titolo, cancellando anche il suo. Come riportato da Gautoz nel suo ultimo video, Ubisoft Montpellier avrebbe gettato la spugna adeldiof: The, il quale non avrebbe soddisfatto le aspettative di vendita, nonostante le recensioni positive. Il gioco, pubblicato a livello globale il 18 gennaio 2024 in tutte le principali piattaforme, al lancio avrebbe venduto solo 300.000 copie, come segnalato da Insider Gaming. Il giornalista francese dichiara di aver parlato con alcuni membri dello staff, che, nonostante tutto, ritengonoof: The“la miglior produzione della nostra vita“.