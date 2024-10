Ilgiorno.it - Presentato il manifesto. Fiera, fervono i preparativi: "Anno ricco di sorprese"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I biglietti “salta fila“, di cui stper aprire le prevendite, sono una delle novità annunciate per la 233esimadi Codogno. L’amministrazione comunale e le associazioni coinvolte, ieri hillustrato le peculiarità dell’edizione di quest’, sostenuta da Banco Bpm e altre realtà eilufficiale. "La nuova strategia comunicativa funziona – ha esordito Isacco Galuzzi di Confcommercio –. Traduzione e innovazione si fondono in unche è atteso dalla città e anche quest’non delude l’aspettativa. Ci sarà il pienone". È stato invece confermato che, per responsabilità nei confronti degli allevatori, a rischio per via della situazione epidemiologica, la mostra concorso dei bovini non ci sarà.