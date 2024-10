Ora solare, verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Basta con gli 'switch' che costringono a reimpostare l'orologio ogni 6 mesi. I Medici del sonno britannici invocano la 'Brexit delle lancette'. La richiesta? Mantenere per sempre in Uk l'ora solare, che scatterà in questo fine settimana di ottobre 2024 anche Oltremanica. L'appello al governo arriva dall'influente British Sleep Society. Per spiegare la L'articolo Ora solare, verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Basta con gli '' che costringono a reimpostare l'orologio ogni 6 mesi. Idel sonno britannici invocano la ''. La richiesta? Mantenere per sempre in Uk l'ora, che scatterà in questo fine settimana di ottobre 2024 anche Oltremanica. L'appello al governo arriva dall'influente British Sleep Society. Per spiegare la L'articolo Oraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

