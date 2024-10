Ilgiorno.it - Omicidio a Nova Milanese, uccide la cognata a coltellate per una lite sul parcheggio: la donna stava difendendo la figlia

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), (Monza e Brianza) –mercoledì pomeriggio a. Unadi 63 anni sarebbe stata accoltellata dal cognato, di 62. Al momento c’è ancora molta incertezza sull’episodio: sembra che il delitto sia avvenuto in via Magellano, in un palazzo dove vivono tre famiglie alle prese con lunghe liti e vecchi screzi. Ed è stato proprio al termine di un diverbio, forse per un, che il presunto assassino avrebbe minacciato con un coltello la nipote. In difesa della ragazza sarebbe intervenuta la madre,dell’uomo e quest’ultimo le avrebbe sferrato la coltellata fatale. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Seregno: il presunto omicida sarebbe già stato condotto alla stazione di. Articolo in aggiornamento