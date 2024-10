Oltre 112 milioni destinati ad interventi sulla rete ferroviaria di Abruzzo, Marche e Umbria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oltre 112 milioni destinati ad interventi sulla rete ferroviaria di Abruzzo, Marche e Umbria sono previsti da rete ferroviaria italiana. La società del Gruppo Fs italiane ha indetto infatti una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione Chietitoday.it - Oltre 112 milioni destinati ad interventi sulla rete ferroviaria di Abruzzo, Marche e Umbria Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)112addisono previsti daitaliana. La società del Gruppo Fs italiane ha indetto infatti una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l’esecuzione di un programma didi manutenzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rfi: 51,5 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria in Piemonte - Sono 51 milioni e mezzo i fondi che verranno destinati ad interventi per il potenziamento della rete ferroviaria del Piemonte. Rfi ha infatti indetto una gara da circa 1 miliardo e 3 milioni per ... (telecitynews24.it)

Comitato No Ovovia chiama a raccolta cittadinanza per corteo di venerdì - Obiettivo della manifestazione è, come spiega il coordinatore del comitato William Start, "posizionare una pietra tombale sulla follia dell’ovovia, mobilitando i cittadini che in questi anni hanno con ... (triesteprima.it)

Più di 37 milioni destinati a interventi sulla rete ferroviaria della Calabria - Lo annuncia Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi saranno diffusi su tutto il territorio regionale e consisteranno nel rinnovo di binari, traverse e massicciate oltre alla sostituzione degli scamb ... (ecodellojonio.it)