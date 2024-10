NBA Opening Night 2024 2025 | anelli e vittoria dominante per i Celtics sui Knicks Anthony Davis guida i Lakers contro i Twolves

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha preso il via come da tradizione con la cerimonia deglila nuova stagione NBA dopo il trionfo della passata stagione dei Boston, capaci di conquistare il 18° titolo della loro storia nelle Finalsi Dallas Mavericks. Si riparte quindi dal TD Garden di Boston, Massachusetts, con i campioni in carica che dominano i nuovi New Yorka suon di triple per 132-109. Ine tentano addirittura 61, mandandone a segno ben 29 con Tatum superlativo da 37 punti, 4 rimbalzi e 10 assist con solamente quattro errori al tiro (14/18 dal campo, 8/11 da tre). Boston manda tutto il quintetto in doppia cifra: White 24, Brown 23, Holiday 11 e Horford 11. Solamente 23 minuti in campo, causa garbage time, per Karl-Towns, che segna 12 punti. Miglior scorer per New York è il solito Brunson da 22, ma positiva anche la prestazione di Miles McBride, anche lui 22 punti.