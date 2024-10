Narcotizzato e rapinato dalla donna conosciuta sul sito di incontri: pensionato muore due giorni dopo nel suo appartamento a Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’incrocio, fortuito, su una chat online. Lo scambio di messaggi, poi l’incontro. Occasione che una donna 47enne, originaria della Repubblica Dominicana, non si è fatta scappare. Avrebbe infatti Narcotizzato la sua vittima, un pensionato di 68 anni, derubandolo di carte di credito e cellulare. Due giorni dopo l’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa nel quartiere Ottavia, a Roma. La donna, dopo l’analisi delle telecamere di sorveglianza, è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito, ma non si esclude anche l’omicidio preterintenzionale. La rapina dopo l’avvelenamento Il primo contatto tra i due era avvenuta su Badoo, una famosa app di incontri. Tra il pensionato e la donna, che usava il nome “Patrizia”, sembra scattare la scintilla. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’incrocio, fortuito, su una chat online. Lo scambio di messaggi, poi l’incontro. Occasione che una47enne, originaria della Repubblica Dominicana, non si è fatta scappare. Avrebbe infattila sua vittima, undi 68 anni, derubandolo di carte di credito e cellulare. Duel’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa nel quartiere Ottavia, a. Lal’analisi delle telecamere di sorveglianza, è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito, ma non si esclude anche l’omicidio preterintenzionale. La rapinal’avvelenamento Il primo contatto tra i due era avvenuta su Badoo, una famosa app di. Tra ile la, che usava il nome “Patrizia”, sembra scattare la scintilla.

