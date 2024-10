Multiutility l’assemblea dei soci approva gli indirizzi strategici annuali

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) PRATO – Un altro passo verso il progetto. Si è tenuta il 23 ottobredeidi Alia, nella sede di Estra a Prato. Sono statoti glistrateticicon il voto favorevole dell’81,5% del capitaleale (astenuto lo 0,99% e contrario il 13,35%). Ecco gliti. Di proseguire l’attività di rafforzamento e sviluppo della, nel solco del percorso autorizzato in Statuto e dai Consigli Comunali della maggioranza dei, ribadendo che il perimetro attuale e futuro dellastessa è composto dai settori dell’ambiente, del servizio idrico e dell’energia. Di proseguire, nei modi e nei tempi, nel percorso di affidamento deliberato in AIT per la futura concessione del servizio idrico integrato del gestore dell’ATO3 Medio Valdarno.