Iltempo.it - Migranti, Salis (Avs): "Accordo Italia-Albania vergogna, incompetenza assoluta"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2024 "Con la vergognosa operazione in, di coloniale memoria, il governono si è fatto avanguardia di un attacco europeo contro le migrazioni e il diritto. Il tentativo, per ora fallito, di esternalizzare la detenzione in un campo di concentramento sul territorio straniero e di accelerare le procedure di valutazione e rimpatrio deirappresenta una crudele sofferenza e una umiliazione per le persone deportate in alto mare, trattate come umanità sacrificabile". Lo dice l'eurodeputata di Avs (The Left) Ilaria, intervenendo nella plenaria a Strasburgo. Per, si tratta di "una prova di, dato che l'illegittimità dell'operazione era evidente fin dall'inizio. E' una inquietante forzatura da destra del diritto internazionale, che tutela i diritti delle persone in movimento.