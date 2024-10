Gaeta.it - Maximall Pompeii: selezione del personale prima dell’inaugurazione del centro commerciale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'apertura del, prevista per la fine di novembre, rappresenta un importante evento per la comunità di Torre Annunziata. In preparazione all'inaugurazione, è stata organizzata un'importante iniziativa che offre ai cittadini l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro attraverso ladel. Questa giornata di reclutamento permetterà ai partecipanti di incontrare direttamente le aziende che apriranno i loro negozi all'interno della struttura, favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. dettagli delladelLe giornate disi terranno il 29 e 30 ottobre presso l'agenzia formativa Laboratorio Metropolitano, ubicata in via Roma a Torre Annunziata. Qui, i candidati potranno presentare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui preselettivi.