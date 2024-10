Mangiano da McDonald’s e contraggono l’Escherichia coli: un morto e decine di ricoveri, allerta negli Usa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una persona è morta e almeno 49 si sono ammalate in 10 diversi Stati degli Usa a causa di una grave infezione da Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. Come riporta il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitense, tutte le persone colpite hanno riferito di aver mangiato nei fast food della catena prima di sviluppare sintomi. Fanpage.it - Mangiano da McDonald’s e contraggono l’Escherichia coli: un morto e decine di ricoveri, allerta negli Usa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una persona è morta e almeno 49 si sono ammalate in 10 diversi Stati degli Usa a causa di una grave infezione da Escherichiacorrelata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. Come riporta il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitense, tutte le persone colpite hanno riferito di aver mangiato nei fast food della catena prima di sviluppare sintomi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco di Massalengo si converte al consumo zero di suolo - stop a insediamenti che si “mangiano” i terreni agricoli - Massalengo (Lodi), 16 settembre 2024 – “Logistiche? Nei luoghi giusti e con buone opportunità lavorative per il personale sì, per il resto, tanti problemi a carico dei Comuni”. È in sintesi il pensiero del sindaco di Massalengo Severino Serafini, ... (Ilgiorno.it)

La trattoria verace sulla statale vicino Narni dove si mangiano i manfricoli - Incredibile come a neppure due ore da Roma ci sia un luogo quasi fantastico, da scoprire scendendo giù in fondo, nel suo ventre. È Narni, grazioso borgo umbro a due passi da Terni. Certo, è bene visitare le due piazze centrali e i bellissimi ... (Gamberorosso.it)