Manchester City-Sparta Praga, gol spettacolare di Haaland: che acrobazia al volo (VIDEO) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il VIDEO dell'incredibile gol di Erling Haaland in Manchester City-Sparta Praga, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. L'attaccante norvegese ha dato ancora una volta sfoggio del suo unico senso del gol e delle sue capacità tecniche e atletica, sfoderando un colpo davvero sensazionale. Sul cross proveniente dalla destra, Haaland si è trovato leggermente più avanti rispetto alla traiettoria della palla: con una naturalezza incredibile il fuoriclasse scandinavo si è coordinato e ha colpito la sfera con una specie di calcio rotante al volo, impattando il pallone con il tacco. Palla in rete e pubblico giustamente impazzito, per un gol destinato nelle prossime ore a fare il giro del web.

