Mafia, sfregio senza fine, ancora un boss scarcerato per decorrenza dei termini: libero il "re delle scommesse" Corona (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci risiamo, la beffa si ripete ancora una volta: un'altra scarcerazione di un boss mafioso che torna libero per decorrenza dei termini. Stavolta le porte del carcere si aprono per Giuseppe Corona, 56 anni, boss emergente nella Cosa nostra orfana di Salvatore Riina, capace di riciclare fiumi di denaro: "Il re delle scommesse" all'Ippodromo di Palermo, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello. Secondo l'accusa il boss avrebbe eseguito degli investimenti per le famiglie di Porta Nuova e di Resuttana, tra centri scommesse, Compro oro e persino la vendita di preziosi al monte dei pegni. Mafia, ennesimo boss scarcerato per decorrenza dei termini Corona è accusato di riciclaggio e intestazione fittizia e sottoposto al carcere duro del 41 bis a Milano Opera. Ma la sua è solo l'ultima scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

