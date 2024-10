Luoghi di lavoro per la disabilità. Ecco 3 milioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Regione Lombardia lancia un nuovo bando per l’inclusione delle persone con disabilità. Con uno stanziamento di 3 milioni di euro, l’iniziativa dell’Assessorato regionale al lavoro mira a sostenere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie o, meglio, favorendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che rendano i Luoghi di lavoro più accessibili e personalizzati per le persone con disabilità. Grazie all’intelligenza artificiale, alla robotica e ad altre tecnologie, il bando permetterà alle imprese di creare strumenti e ambienti che garantiscano pari opportunità lavorative e favoriscano l’autonomia dei dipendenti con disabilità. Ilgiorno.it - Luoghi di lavoro per la disabilità. Ecco 3 milioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Regione Lombardia lancia un nuovo bando per l’inclusione delle persone con. Con uno stanziamento di 3di euro, l’iniziativa dell’Assessorato regionale almira a sostenere l’inclusione lavorativa delle persone conattraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie o, meglio, favorendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che rendano idipiù accessibili e personalizzati per le persone con. Grazie all’intelligenza artificiale, alla robotica e ad altre tecnologie, il bando permetterà alle imprese di creare strumenti e ambienti che garantiscano pari opportunità lavorative e favoriscano l’autonomia dei dipendenti con

