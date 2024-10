L'istituto Ascione prepara gli studenti per le sfide del futuro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 24 al 26 ottobre l'istituto Ascione ospiterà il 4° Convegno nazionale scuole di odontotecnica e la quinta assemblea nazionale Renaipo e offrirà così un'importante piattaforma di confronto e innovazione per gli Istituti di istruzione tecnica e professionale. Alla tre giorni di Palermo Palermotoday.it - L'istituto Ascione prepara gli studenti per le sfide del futuro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 24 al 26 ottobre l'ospiterà il 4° Convegno nazionale scuole di odontotecnica e la quinta assemblea nazionale Renaipo e offrirà così un'importante piattaforma di confronto e innovazione per gli Istituti di istruzione tecnica e professionale. Alla tre giorni di Palermo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Farmacisti. Novità alla presidenza a Modena. Conferme per Trieste e Napoli - Marco Bavutti è il nuovo presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Modena. L'esito delle elezioni ha visto poi il rinnovo della fiducia per la presidenza di Marcello Milani all'Ordine d ... (quotidianosanita.it)

NEWS - Associazione Circoli Nautici della Campania: lettera al ministro per lo Sport Andrea Abodi sulla direttiva Bolkestein - Una lettera al ministro per lo sport Andrea Abodi per manifestare la preoccupazione dei circoli nautici regionali e delle sezioni campane della Lega Navale in riferimento a quanto contenuto nella cosi ... (napolimagazine.com)

Associazione Circoli Nautici della Campania: lettera al ministro per lo Sport Andrea Abodi sulla direttiva Bolkestein - Napoli – Una lettera al ministro per lo sport Andrea Abodi per manifestare la preoccupazione dei circoli nautici regionali e delle sezioni campane della Lega Navale in riferimento a quanto contenuto n ... (latorre1905.it)