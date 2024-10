Ilgiorno.it - Legnano, entra al Luna park armato di coltello: fermato un ragazzo di 19 anni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Milano) Volevare nell’area delin piazza Primo maggio portando in tasca un: intercettato dalle forze dell’ordine è stato controllato e infine denunciato dagli agenti di polizia locale per il reato di porto abusivo di armi improprie e violazione alle norme in materia di immigrazione. Il giovane, un 19enne di nazionalità ucraina, si è presentato all’ingresso del parco divertimenti, dove è stato sottoposto ai controlli di rito da parte degli operatori di sicurezza presenti ai varchi, che hanno rinvenuto una serramanico con una lama di 10 centimetri nel borsello che portava a tracolla. Immediato l’intervento del personale di polizia locale, presente sul posto, che ha preso in carico il giovane e lo ha condotto al comando di corso Magenta in stato di fermo giudiziario.