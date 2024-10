Cityrumors.it - LeBron e Bronny James da record? Tutti i padri e figli che hanno giocato insieme!

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la prima volta nella storia della NBA un padre e uno sono scesi su un parquet indossando la stessa maglia per giocare insieme una partita di regular season E’ successo davvero. La Crypto.com Arena di Los Angeles ha fatto da quinta ad una prima volta assoluta nello sport americano e nel basket professionistico in particolare.Kinge suoper alcuni minuti della prima partita di campionato tra i Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, sono scesi in campo assieme e diventano così la prima coppia padre-o a ottenere questo traguardo in 79 anni di storia NBA.family – Cityrumors.