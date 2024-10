Panorama.it - Le scuole di Hezbollah dove si insegna l'odio per gli ebrei e l'Occidente

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da anni si parla dellenella Striscia di Gaza che sono gestite da Hamas eai bambini sil'per glie per l', mentre non si racconta cosa accade in quelle gestite daglilibanesi. Una scoperta preoccupante è stata fatta in una scuola del sud del Libano,è stato rinvenuto un libro pubblicato dacheai bambini «a eliminare gli infedeli» con tanto di immagini truci che arrivano direttamente a menti giovani e impressionabili.è stata spesso accusato di diffondere ideologie radicali e di promuovere una cultura die violenza, in particolare contro coloro che vengono considerati come non credenti o nemici della causa.