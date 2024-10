Gaeta.it - L’agricoltura abruzzese: trasformazioni e sfide nel settore lavorativo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto delleche stanno interessandoin Abruzzo, emerge una significativa diminuzione della forza lavoro e delle aziende attive. Negli ultimi trent’anni, il numero di aziende è diminuito drasticamente da 102.373 a 44.516. Questa realtà è stata al centro dell’incontro “Una rete per il lavoro agricolo di qualità: coltiviamo insieme il futuro”, organizzato da Fai-Cisl a Avezzano. Qui, con la partecipazione di diverse istituzioni e organizzazioni, sono state discusse le problematiche dele le misure necessarie per affrontarle. Diminuzione della forza lavoro e delle aziendepresenta dati allarmanti, come il calo di 1.200 lavoratori nelrispetto al 2023 e la riduzione della superficie agricola utilizzata, passata da 454.000 a 414.000 ettari dal 2010 al 2020.