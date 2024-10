La storia di Jacopo e Mario picchiati dai genitori perché gay e trans: “Oggi sognamo di nuovo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Refuge Co-Housing Lgbt+ è una struttura al centro di Roma, ospita fino a tre persone in regime di semiautonomia, che provengono da situazioni di violenza e discriminazioni. Oggi ci abitano Jacopo e Mario, due giovani vittime di omotransfobia da parte delle rispettive famiglie: "Siamo tornati a sognare". Fanpage.it - La storia di Jacopo e Mario picchiati dai genitori perché gay e trans: “Oggi sognamo di nuovo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Refuge Co-Housing Lgbt+ è una struttura al centro di Roma, ospita fino a tre persone in regime di semiautonomia, che provengono da situazioni di violenza e discriminazioni. Oggi ci abitano, due giovani vittime di omofobia da parte delle rispettive famiglie: "Siamo tornati a sognare".

