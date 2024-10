La scelta make up free di Pamela Anderson contagia Drew Barrymore (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ormai, a tutti gli effetti, la testimonial del no make-up. Pamela Anderson, 57 anni, non si trucca più dal settembre 2023, quando era apparsa alla Paris Fashion Week di settembre orgogliosamente senza un filo di trucco. E adesso altre celebrità stanno seguendo il suo esempio. GUARDA LE FOTO Pamela Anderson: da bagnina sexy a musa degli stilisti Pamela Anderson regina del no make-up Tra queste anche Drew Barrymore, 49 anni. L’attrice e presentatrice americana è stata “contagiata” felicemente dalla scelta della collega di mostrarsi al naturale in una delle ultime puntate del The Drew Barrymore Show. «Penso davvero che tu sia la pioniera di ciò che stiamo facendo in questo campo», ha detto la padrona di casa durante il suo show. Amica.it - La scelta make up free di Pamela Anderson contagia Drew Barrymore Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ormai, a tutti gli effetti, la testimonial del no-up., 57 anni, non si trucca più dal settembre 2023, quando era apparsa alla Paris Fashion Week di settembre orgogliosamente senza un filo di trucco. E adesso altre celebrità stanno seguendo il suo esempio. GUARDA LE FOTO: da bagnina sexy a musa degli stilistiregina del no-up Tra queste anche, 49 anni. L’attrice e presentatrice americana è stata “ta” felicemente dalladella collega di mostrarsi al naturale in una delle ultime puntate del TheShow. «Penso davvero che tu sia la pioniera di ciò che stiamo facendo in questo campo», ha detto la padrona di casa durante il suo show.

