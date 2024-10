La Rai farà esplodere un’altra bomba tipo Boccia-Sangiuliano.Ma stavolta in chiave maschile (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo Boccia-Sangiuliano, un secondo scandalo rischia di abbattersi sul ministero guidato da Giuli. La trasmissione «Report» svelerà un caso simile, stavolta «al maschile». E annuncia pure documenti e chat che coinvolgono «alte cariche» di Fdi. Laverita.info - La Rai farà esplodere un’altra bomba tipo Boccia-Sangiuliano.Ma stavolta in chiave maschile Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo, un secondo scandalo rischia di abbattersi sul ministero guidato da Giuli. La trasmissione «Report» svelerà un caso simile,«al». E annuncia pure documenti e chat che coinvolgono «alte cariche» di Fdi.

