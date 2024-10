La pista di ghiaccio e la ruota in Mercatale. Musica e luci in centro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una pista di ghiaccio e una ruota panoramica in piazza Mercatale, un contributo per dotare le attività di alberelli di Natale, un trenino per le vie del centro, la filodiffusione Musicale assicurata e luminarie diffuse. Sono alcune delle richieste che i commercianti di Io centro e le associazioni Confcommercio e Confesercenti avevano presentato al Comune e che sono state accolte ieri pomeriggio, durante un incontro tra le parti e gli assessori Benedetta Squittieri e Diego Blasi. "Richieste che abbiamo portato con grande convinzione all’attenzione dell’amministrazione comunale – spiega Confcommercio –, perché il Natale rappresenta il migliore momento dell’anno per valorizzare il lavoro delle attività. Abbiamo collaborato tutti insieme e siamo soddisfatti: istituzioni, associazioni e privati devono unirsi, nell’interesse della comunità". Lanazione.it - La pista di ghiaccio e la ruota in Mercatale. Musica e luci in centro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unadie unapanoramica in piazza, un contributo per dotare le attività di alberelli di Natale, un trenino per le vie del, la filodiffusionele assicurata e luminarie diffuse. Sono alcune delle richieste che i commercianti di Ioe le associazioni Confcommercio e Confesercenti avevano presentato al Comune e che sono state accolte ieri pomeriggio, durante un incontro tra le parti e gli assessori Benedetta Squittieri e Diego Blasi. "Richieste che abbiamo portato con grande convinzione all’attenzione dell’amministrazione comunale – spiega Confcommercio –, perché il Natale rappresenta il migliore momento dell’anno per valorizzare il lavoro delle attività. Abbiamo collaborato tutti insieme e siamo soddisfatti: istituzioni, associazioni e privati devono unirsi, nell’interesse della comunità".

