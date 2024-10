Ilrestodelcarlino.it - La ‘mente’ del Piano speciale: “Opere approvate da mesi. Il governo ora le finanzi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ferrara, 23 ottobre 2024 – Forse un giorno commissioneranno uno studio storiografico per capire la portata dell’impatto che ebbe – oltre che suleconomico – anche sulsimbolico ilMarshall per il nostro Paese. All’indomani dell’alluvione la governatrice emiliano-romagnola, Irene Priolo che il governatore veneto, Luca Zaia, invocano un “Marshall” per intervenire contro il dissesto idro-geologico e la vulnerabilità dei territori. “MacchéMarshall, i piani per intervenire ci sono. Bastaarli: non ne servono altri”. Lui, più di altri, può ben dirlo. Alessandro Bratti è il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, incaricato dal commissario Francesco Figiuolo, e ha condotto la redazione del “”.