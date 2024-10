Joker | Folie à Deux ecco i contenuti speciali del Home Video

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)delha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino nel 2019, ma(qui la recensione) è stato un flop, guadagnando solo 192 milioni di dollari in tutto il mondo dall’uscita all’inizio di questo mese. Lo scarso risultato al box office deve aver fatto decidere a Warner Bros. di anticipare l’uscita sulle piattaforme digitali il 29 ottobre. Il film sarà disponibile per la proprietà digitale Premium anticipata a casa e per il noleggio di 48 ore tramite PVOD sulle piattaforme digitali partecipanti in cui acquisti o noleggi film, tra cui Amazon Prime, AppleTV, Google Play, Fandango ate altro ancora (almeno negli States).