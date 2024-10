Ilrestodelcarlino.it - Imu e Tasi: al via gli accertamenti per i pagamenti non effettuati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per l’anno di imposta 2020 l’ufficio Tributi del Comune di Porto San Giorgio in seguito ad attività di verifica ha eseguito deglied inviato avvisi agli interessati riguardanti le imposte Imu eannualità pregresse non versate o versate in maniera insufficiente. L’ufficio Tributi ha operato considerando che è compito del comune controllare le dichiarazioni presentate e verificare i versamenti. Inoltre , sulla scorta dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvedere, sulla base della consultazione delle banche dati catastali relative all’entità delle rendite attribuite provvedere alla correzione degli errori materiali e di calcolo e all’emissione dei relativi avvisi di accertamento.