Il Napoli di Conte e quello del passato | parola a Bogliacino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ex calciatore Mariano, doppio ex die Lecce, è intervenuto su PrimaTivvù collegato dall’Uruguay. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Delietta Gol’. “Difficilmente riesco a seguire le partite italiane, ma questa gara mi appassiona molto. Ho indossato sia la maglia azzurra che quella giallorossa nella mia esperienza in Italia, sono entrambe due piazze molto calde. Ma asono rimasto per cinque anni e ho vissuto tutta la cavalcata dalla Serie C alla Serie A e certamente porto questi ricordi nel cuore”. Ildie “Sononto oggi per i successi della squadra di, so che anche dopo che sono andato via il club ha continuato a fare un percorso straordinario e posso dire che le emozioni che si vivono in quella città sono uniche”.