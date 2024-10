Lettera43.it - Il fuorionda di Bianca Berlinguer: «Se fossi ancora in Rai non andrei più in onda»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Duro sfogo didurante la registrazione della puntata di domenica 20 ottobre di È sempre Carta. In un, trasmesso da Striscia la Notizia, la conduttrice del talk show si è lasciata andare a una confessione molto forte sul suo trasloco dalla Rai a Mediaset. «Ringrazio Dio di non essere rimasta lì, oggi sicuramente non sarei più in. Garantito», ha dichiarato la giornalista a bassa voce, non abbastanza da sfuggire però ai microfoni. «Non avrei accettato le regole». Condizioni che, stando alle sue fonti, sarebbero piuttosto stringenti. «Mi hanno detto che ci sono regole assurde, che controllano tutti i servizi e tutti i testi», ha aggiunto. «Che poi se fai un talk che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati». «Selì (in Rai), oggi non sarei più in».