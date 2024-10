Gaeta.it - Icop presenta una nuova tecnologia per scavi in microtunnel nel rifacimento del gasdotto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Icop, azienda friulana di ingegneria con sede a Udine e operante nel mercato per le PMI di Piazza Affari, ha recentemente annunciato il completamento di un progetto innovativo per il rifacimento del gasdotto che collega Recanati, in provincia di Macerata, a Chieti. Il nuovo macchinario, denominato 'Evolute Pipe-Jacking', ha dimostrato grande efficienza e versatilità, particolarmente nelle condizioni geologiche complesse dell'area, caratterizzata da terreni argillosi. Questo traguardo rappresenta un passo avanti significativo nel settore delle infrastrutture, amalgamando tecnologia avanzata e esigenze pratiche di costruzione, e apre la strada a nuove opportunità per la crescita dell'azienda.