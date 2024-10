I gestori del Campo Girasoli: «E' vero, viabilità difficile. Serve una mano dall'amministrazione» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incontro pacifico quello organizzato ieri, 22 ottobre, dai gestori del Campo dei Girasoli per fare il punto sulla situazione di via Bainsizza dopo le recenti polemiche sulla viabilità. Cinquanta tra residenti e rappresentanti della consulta si sono confrontati sulle difficoltà legate alla Padovaoggi.it - I gestori del Campo Girasoli: «E' vero, viabilità difficile. Serve una mano dall'amministrazione» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un incontro pacifico quello organizzato ieri, 22 ottobre, daideldeiper fare il punto sulla situazione di via Bainsizza dopo le recenti polemiche sulla. Cinquanta tra residenti e rappresentanti della consulta si sono confrontati sulle difficoltà legate alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapina al centro scommesse a Sestu, gestori picchiati brutalmente: due persone arrestate. Si cerca un terzo complice - Due persone sono state arrestate per la rapina messa a segno il 9 ottobre al centro scommesse Planetwin365 di Sestu. Si tratta di un 63enne e di un 33enne originari di Irgoli, entrambi già noti alle f ... (sardiniapost.it)

Convegno di presentazione del rapporto "Sguardo d’insieme: storie, dati ed analisi sulla criminalità in Veneto" - Giovedì 24 ottobre presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, in via Montanari 9, Verona, verrà presentato il rapporto “Sguardo d’insieme: storie, dati ed analisi sulla cr ... (veronasera.it)

Lacchini querela il Comune e un locale - CREMONA - « Noi e il Comune dovremmo essere partner ». Con il Comune ora è ai ferri corti Silvio Lacchini, patron di Cremonahotels, la srl che raggruppa i quattro hotel della città, tra cui l’Astoria ... (laprovinciacr.it)