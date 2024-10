Gli atleti olimpici pugliesi premiati nel Politecnico di Bari, Emiliano: "Incarnate lo spirito sportivo" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fare squadra per creare sinergie tra sport, cultura e turismo sul territorio. È il messaggio lanciato dal convegno 'Insieme è un’altra partita, lo Sport in Puglia tra programmazione e promozione', organizzato ieri pomeriggio da Regione Puglia, ASSET e Pugliapromozione in collaborazione con il Europa.today.it - Gli atleti olimpici pugliesi premiati nel Politecnico di Bari, Emiliano: "Incarnate lo spirito sportivo" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fare squadra per creare sinergie tra sport, cultura e turismo sul territorio. È il messaggio lanciato dal convegno 'Insieme è un’altra partita, lo Sport in Puglia tra programmazione e promozione', organizzato ieri pomeriggio da Regione Puglia, ASSET e Pugliapromozione in collaborazione con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sostegno economico alle eccellenze sportive : Regione Puglia premia atleti e società - La Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso a sostegno delle eccellenze sportive pugliesi che si sono distinte nella stagione 2023-2024. Il bando è rivolto agli atleti e alle squadre che hanno conquistato il podio, e quindi un posto tra il primo e il ... (Today.it)

Trasporto Pubblico Locale in Puglia - Emiliano : "In attesa dell'elettrico - è sensato rinnovare parco autobus con motori Euro6" - Durante l’incontro è stato presentato lo studio del Politecnico di Milano che analizza le opportunità e criticità per la transizione energetica nel trasporto pubblico locale: secondo lo studio, una transizione graduale verso alimentazioni ... (Baritoday.it)

Sport - il ?Giro d'Italia? torna in Puglia con una tappa regionale. Ecco dove - Il Giro d?Italia torna in Puglia. A confermarlo è il direttore della corsa rosa, Mauro Vegni, che lancia qualche anticipazione ma ancora non svela tutti i dettagli. Il percorso... (Quotidianodipuglia.it)