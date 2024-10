Gemini Live, super assistente per Android (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo degli assistenti vocali su dispositivi mobili è in continua evoluzione, e Google ha fatto un importante passo in avanti con Gemini Live. Questa nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti assistenti vocali. Offre una maggiore capacità di comprensione e interazione in lingua italiana. L’assistente è disponibile per tutti i dispositivi Android e si integra perfettamente con il sistema operativo, trasformando lo smartphone in un vero e proprio strumento di assistenza personale. Come attivare Gemini Live Attivare Gemini Live sul proprio dispositivo Android è un’operazione semplice e rapida. Prima di tutto, è necessario verificare che il sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione, poiché Gemini Live è compatibile solo con Android 13 o superiori. Velvetmag.it - Gemini Live, super assistente per Android Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mondo degli assistenti vocali su dispositivi mobili è in continua evoluzione, e Google ha fatto un importante passo in avanti con. Questa nuova piattaforma di Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti assistenti vocali. Offre una maggiore capacità di comprensione e interazione in lingua italiana. L’è disponibile per tutti i dispositivie si integra perfettamente con il sistema operativo, trasformando lo smartphone in un vero e proprio strumento di assistenza personale. Come attivareAttivaresul proprio dispositivoè un’operazione semplice e rapida. Prima di tutto, è necessario verificare che il sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione, poichéè compatibile solo con13 oiori.

