Gagauzia, l’altra Moldavia che boccia Sandu e l’Unione Europea (Di mercoledì 23 ottobre 2024) All’ombra della spaccatura politica conosciuta dalla Moldavia nel doppio voto politico di domenica 20 ottobre un dato emerso con forza è stata la forte avversione della regione autonomista della Gagauzia al referendum per l’inserimento in Costituzione dell’avvicinamento di Chisinau all’Ue. Il voto, passato di stretta misura con il contributo decisivo dei moldavi residenti all’estero, ha Gagauzia, l’altra Moldavia che boccia Sandu e l’Unione Europea InsideOver. It.insideover.com - Gagauzia, l’altra Moldavia che boccia Sandu e l’Unione Europea Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) All’ombra della spaccatura politica conosciuta dallanel doppio voto politico di domenica 20 ottobre un dato emerso con forza è stata la forte avversione della regione autonomista dellaal referendum per l’inserimento in Costituzione dell’avvicinamento di Chisinau all’Ue. Il voto, passato di stretta misura con il contributo decisivo dei moldavi residenti all’estero, hacheInsideOver.

