Gaeta.it - Festival ‘Boom Cantiere Creativo Calderara’: un’edizione dedicata alle nuove forme di socialità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La settima edizione di BoomCalderara si svolgerà dal 24 al 27 ottobre a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Questomultifunzionale offre una gamma di eventi, tra cui incontri, performance artistiche, mostre e laboratori. Gran parte delle attività è frutto di progetti originali sviluppati presso la Casa della Cultura ‘Italo Calvino’, un luogo di riferimento per la creatività locale. L’evento si preannuncia ricco di stimoli per la comunità, incoraggiando il dialogo e la riflessione sul significato contemporaneo di stare insieme. Tema centrale del: ‘Stare insieme a te è stata una partita’ Il titolo di quest’edizione, ‘Stare insieme a te è stata una partita’, si ispira a una celebre canzone di Antonello Venditti.