Dove vai se il Cude non ce l’hai? Ancora niente piattaforma disabili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per un cittadino monzese diversamente abile è piuttosto problematico spostarsi da Monza a un altro comune limitrofo in cui occorre accedere ad aree Ztl. A differenza di altri comuni della provincia infatti – Lissone, Seregno, Giussano –, il capoluogo brianzolo non hacompletato l’adesione alla, che consentirebbe una mobilità libera tra Ztl dei comuni che aderiscono alla rete, con un’unica certificazione, e senza bisogno di richiedere una specifica autorizzazione per ogni diversa cittadina in cui ci si reca. Naturalmente il problema vige anche a parti invertite, e cioè qualora un cittadino contà di un comune aderente allavoglia spostarsi su Monza, per cui si vedrebbe costretto a procedere con le richieste di autorizzazione per accedere alle Ztl, o all’Ufficio mobilità o alla polizia locale.