Ilrestodelcarlino.it - Discarica, flash mob contro l’assedio dei camion

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giornata di mobilitazione quella di ieri per l’Osservatorio civico "Ora tocca a noi", a partire già dalle prime ore del mattino. Intorno alle 6, era ancora buio quando il portavoce Maurizio Poletti e alcuni membri dell’Osservatorio hanno organizzato unmob davanti ai cancelli delladi Finale Emilia per denunciare il flusso didi rifiuti e non solo diretti verso l’impianto già dalle prime ore del giorno e consegnare ai conducenti copia delle ordinanze che, dallo scorso 7 ottobre, disciplinano la circolazione e vietano il transito dei mezzi pesanti, con portata superiore a pieno carico alle 3,5 tonnellate, sulle vie Comunale Rovere e Canaletto Rovere di accesso alla