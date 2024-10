Bergamonews.it - Con l’accensione dei riscaldamenti, attenzione al monossido di carbonio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ormai siamo in autunno e, come tutti gli anni, iniziano a registrarsi diversi casi di cronaca di intossicazioni dadi(CO). Il Dr. Gianmariano Marchesi, anestesista in camera iperbarica di Habilita Zingonia, spiega i rischi che si corrono quando viene inalato questo gas a causa di avarie nel sistema della caldaia o quando per riscaldare gli ambienti di casa si utilizza un braciere o un camino che non garantisce una corretta fuoriuscita dei fumi. «Il CO è un gas tossico, inodore ed incolore, che si diffonde facilmente nell’aria senza che le persone lo avvertano. È molto pericoloso: si lega al sangue e alle cellule, impedendone l’uso dell’ossigeno. Questa situazione può provocare danni cardiaci e neurologici anche permanenti, che possono portare fino al decesso della persona. Per questo è chiamato “killer silenzioso”».