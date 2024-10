Comune di Bergamo, si raccolgono le segnalazioni per le benemerenze (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LA RICHIESTA. Il Comune di Bergamo anche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delle civiche benemerenze. Ecodibergamo.it - Comune di Bergamo, si raccolgono le segnalazioni per le benemerenze Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LA RICHIESTA. Ildianche quest’anno organizza una cerimonia per il conferimento delle civiche

Le BCC di Bergamo a sostegno del Fondo di Solidarietà del Comune : donati 100mila euro per il maltempo - Il fondo, avviato con un contributo iniziale di 250. Bergamo. “Il principio cooperativo su cui si fondano le Banche di Credito Cooperativo si manifesta chiaramente in azioni come questa: rispondere prontamente alle esigenze del territorio e sostenere le persone in difficoltà. In questo contesto di emergenza, il Fondo di Solidarietà è stato creato per raccogliere e distribuire risorse economiche da destinare a interventi immediati e urgenti, come lo spurgo dei fanghi, l’aspirazione delle acque, la pulizia dei locali e il ripristino della fornitura elettrica. (Bergamonews.it)

Benemerenze civiche, tempo fino al 18 novembre per le segnalazioni - Lunedì 16 dicembre il conferimento delle benemerenze civiche a Bergamo durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale. (bergamonews.it)

