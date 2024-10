Compleanno di Alvaro Morata: il messaggio di Alice Campello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il legame tra Alice Campello e Alvaro Morata continua a catturare l’attenzione dei media, nonostante la recente separazione. Il loro matrimonio è finito, ma l’affetto rimane. Questa connessione è stata ulteriormente confermata dagli auguri di Compleanno che Alice ha dedicato al calciatore, creando curiosità sul loro rapporto attuale.Oggi, 23 ottobre, Alvaro Morata festeggia i suoi 32 anni. Questo è il primo Compleanno che il calciatore spagnolo celebra dopo l’annuncio della separazione da Alice Campello. Nonostante la decisione di porre fine al matrimonio, i due continuano a mantenere un legame, anche grazie ai quattro figli che hanno insieme. Per celebrare questa occasione, Alice ha condiviso su Instagram una dolce foto di Alvaro in compagnia dei gemelli Leonardo e Alessandro, di Edoardo e della piccola Bella. Corrieretoscano.it - Compleanno di Alvaro Morata: il messaggio di Alice Campello Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il legame tracontinua a catturare l’attenzione dei media, nonostante la recente separazione. Il loro matrimonio è finito, ma l’affetto rimane. Questa connessione è stata ulteriormente confermata dagli auguri dicheha dedicato al calciatore, creando curiosità sul loro rapporto attuale.Oggi, 23 ottobre,festeggia i suoi 32 anni. Questo è il primoche il calciatore spagnolo celebra dopo l’annuncio della separazione da. Nonostante la decisione di porre fine al matrimonio, i due continuano a mantenere un legame, anche grazie ai quattro figli che hanno insieme. Per celebrare questa occasione,ha condiviso su Instagram una dolce foto diin compagnia dei gemelli Leonardo e Alessandro, di Edoardo e della piccola Bella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alice Campello sorprende Morata per il compleanno con un gesto dolce - Alice Campello ha dedicato un tenero augurio di compleanno a Morata su Instagram. Nonostante la separazione, il legame tra i due resta forte. (105.net)

I dolci auguri di Alice Campello a Morata sono inaspettati come la reazione del calciatore - A sorpresa gli auguri più dolci di Alice Campello per Alvaro Morata, come la risposta del calciatore Il matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morat a è finito da poco tempo ma in poco tempo si è detto ... (ultimenotizieflash.com)

Alice Campello, il gesto inatteso per il compleanno di Morata - Nonostante le questioni personali, Alice Campello non dimentica il compleanno di Alvaro Morata. Arriva il gesto social inaspettato. (donnaglamour.it)