Bye bye fondotinta | quando il correttore può sostituirlo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non appena Victoria Beckham Beauty ha lanciato The Concealer in collaborazione con Augustinus Bader, ecco che la beauty community ha iniziato a suggerire l’idea che fosse possibile usare ilcome. In realtà quello di uniformare l’incarnato usando solo il concealer è un trucco da backstage di sfilata. Eppure quella di usare2-in-1 non sembra un’idea così astratta. Quella che potrebbe suonare come una blasfemia alle orecchie dei puristi del make-up è in realtà è un’alternativa più che valida per chi non ama stratificare prodotti o semplicemente non gradisce la sensazione delsulla pelle. Anche se ilscelto non è infuso di skincare come quello di VB Beauty.